В Азербайджане планируется создание инновационного кластера "Абшеронская долина" и поддержание со стороны государства внедрения инноваций в приоритетных сферах экономики, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным министерства финансов Азербайджана, создание современной и сильной системы образования, которая является одним из важных факторов, определяющих конкурентоспособность экономики, формируя тем самым высококонкурентный человеческий капитал и внедряя инновации, определено в качестве одного из приоритетов национальных расходов на ближайший среднесрочный период.

В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы", как продолжение успешно реализуемых в сфере образования в среднесрочной перспективе мер, предполагается обеспечение доступности на всех уровнях образования, совершенствование управления в образовании, повышение качества образования, его модернизация и адаптация к передовым международным стандартам раннего и дошкольного образования, а также принятие необходимых мер в направлении расширения и развития сферы профессионально-специального образования.

По данным минфина, в связи с этим будет продолжена государственная поддержка и предоставление бесплатных учебников обучающимся по программе высшего образования, детям с ограниченными возможностями здоровья и лишенным родительской опеки.

Как сообщает минфин, будет фундаментально развита инфраструктура информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательных учреждениях, расширено применение ИКТ, сформированы механизмы финансирования всех этапов развития стартапов.

Напомним, что согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года № 2469 определены следующие пять Национальных приоритетов политики социально-экономического развития страны до 2030 года: устойчивая растущая конкурентоспособная экономика, общество, основанное на динамичной, инклюзивной и социальной справедливости, конкурентоспособный человеческий капитал и пространство для современных инноваций, "Великое" возвращение на освобожденные территории, а также чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".