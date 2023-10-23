Amazon, Microsoft и власти Индии вскрыли крупную мошенническую схему

Amazon, Microsoft и Центральное бюро расследований Индии (CBI), федеральный правоохранительный орган страны, объявили о масштабных мерах по борьбе с мошенничеством в сфере техподдержки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, речь идёт о схеме, в рамках которой мошенники выдавали себя за сотрудников Amazon и Microsoft, отправляли фальшивые предупреждения о нарушении безопасности от этих компаний и убеждали жертв позвонить в подставной кол-центр. Во время разговора они удалённо получали контроль над компьютером пользователя, убеждали его в наличии несуществующих проблем, за устранение которых жертвы могли заплатить до сотен тысяч долларов.

В рамках расследования CBI "провело интенсивные обыски по пяти отдельным делам в 76 местах в нескольких штатах", пишет ведомство. В результате операции были конфискованы 32 мобильных телефона, 48 ноутбуков/жёстких дисков, образы двух серверов, 33 SIM-карты и флэш-накопители, заморожены многочисленные банковские счета. CBI также изъяло данные из 15 аккаунтов электронной почты.

Как уточняет Amazon, от мошеннических кол-центров пострадали более 2000 клиентов Amazon и Microsoft из США, Австралии, Канады, Германии, Испании и Великобритании. Microsoft отмечает, что совместное расследование стало первым случаем, когда две компании объединили усилия для борьбы с мошенничеством в сфере техподдержки.

"Мы твёрдо верим, что подобные партнёрства не только необходимы, но и имеют решающее значение для создания более безопасной онлайн-экосистемы и расширения защиты для большего числа людей", - пишет Эми Хоган-Берни из Microsoft.

Microsoft также создала на своём сайте техподдержки раздел, в котором подробно описываются популярные версии таких мошенничеств, способы их выявления и действия, рекомендуемые пользователям, которые считают, что могли пострадать.