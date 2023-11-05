OnePlus и Oppo выпустят одинаковые смартфоны

Китайские бренды OnePlus и Oppo, которые входят в один холдинг BBK, выпустят один и тот же складной смартфон под разными названиями. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на слова директора по продуктам Oppo Питера Лау, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Лау изначально поручил командам OnePlus и Oppo совместно разработать складной смартфон, который потом будет выпущен под обоими брендами. Разница между устройствами заключается исключительно в программной оболочке, так как устройство Oppo выйдет только в Китае, а новинка OnePlus получит международный релиз.

Лау не уточнил, о каком именно устройстве идет речь. В The Verge предполагают, что, скорее всего, клонами станут Oppo Find N3 и OnePlus Open. Предыдущие складные смартфоны Oppo в серии Find N также были эксклюзивами для китайского рынка. Для OnePlus модель Open станет первым устройством с гибким экраном.

По слухам Oppo Find N3/OnePlus Open получит 7,82-дюймовый внутренний дисплей и 6,31-дюймовый внешний, а также до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти типа UFS 4.0.