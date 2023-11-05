Камеру нового флагмана Xiaomi поставили на один уровень с iPhone

Специалисты портала DxOMark протестировали возможности камеры субфлагманского смартфона Xiaomi 13T и присудили ему 123 балла, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гаджет оснащен основной камерой с разрешением 50 Мп, дополненной ультраширокоугольным модулем на 12 Мп и телеобъективом с разрешением 50 Мп.

По мнению экспертов DxOMark, камера Xiaomi 13T хорошо справляется со съемкой в дневное время и в светлых помещениях. Снимки имеют точную экспозицию, широкий динамический диапазон и быструю автофокусировку. Однако при сложных условиях освещения качество изображений ухудшается из-за цифрового шума, неточного баланса белого, виньетирования и неправильной контрастности. Также эксперты отметили неестественный тон кожи на фото.

Видеосъемка также имеет свои достоинства и недостатки. С одной стороны, в новинке хорошо работает стабилизация, картинка выглядит детализированной, а баланс белого подобран правильно. С другой стороны, экспозиция часто бывает неточной, из-за чего на кадрах могут возникать засветы или сильно затемненные участки.

В общем рейтинге DxOMark Xiaomi 13T занял 60-е место, набрав 123 балла, что на один больше, чем у iPhone 11 Pro Max. Лидер топа, Huawei P60 Pro, в свое время набрал 156 баллов.

Xiaomi 13T был представлен в конце сентября. Смартфон оснащен субфлагманским чипом Mediatek Dimensity 8200 Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 144 Гц и максимальной яркостью 2600 нит.