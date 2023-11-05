В сеть утекли подробные изображения Samsung Galaxy S24 Ultra

Издание Smartprix совместно с инсайдером и графическим дизайнером OnLeaks опубликовало первые подробные 3D-рендеры флагманского смартфона Galaxy S24 Ultra, который будет представлен только в начале 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон получит 6,8-дюймовый дисплей с разрешением WQHD+ (3088 на 1440 пикселей) и очень узкими рамками. Возможно, самыми узкими на рынке.

На задней панели телефона размещен блок из четырех камер. Как и в Galaxy S23 Ultra, каждый объектив интегрирован отдельно. Скорее всего, в набор камер войдут широкоугольный модуль, ультраширокоугольный модуль, а также два телефотообъектива с разными фокусными расстояниями.

Также по рендерам можно понять, что модель сохранит разъем для стилуса S-Pen. Он останется для пользователей, которые были постоянной аудиторией модельного ряда Galaxy Note.

Из нового журналистам удалось разглядеть на рендерах только внешнюю UWB-антенну, которая нужна для определения точного местоположения других гаджетов. Антенна представляет собой небольшую черную полоску на правом торце.