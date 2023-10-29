Китай готов размещать иностранных космонавтов на своей космической станции

Китай заявил о готовности привлекать к своим космическим миссиям иностранных космонавтов и размещать их на своей орбитальной станции. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), передает Day.Az.

"Мы приглашаем все страны и регионы, занимающиеся освоением космического пространства, к сотрудничеству с Китаем и приветствуем их участие в миссиях на нашей орбитальной станции", - приводит агентство слова заместителя директора CMSA Лин Сяна. Он также приветствовал участие иностранных космонавтов в национальной миссии по высадке на поверхность Луны.

"Мы готовы продолжать международное сотрудничество и обмен на основе мирного использования [станции], равенства, взаимной выгоды и общего развития", - добавил Лин Сян.

Сотрудничество с иностранными космонавтами подразумевает совместные полеты в космос, проведение исследований и экспериментов для отправки грузов на орбиту Земли, а также образование молодежи в области аэрокосмических наук, отметил представитель CMSA.

Осуществить высадку первых тайконавтов на Луну планируется к 2030 году. КНР в рамках лунной программы также вскоре отправит к естественному спутнику Земли в сотрудничестве с Роскосмосом автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". В ходе предстоящих миссий планируется испытать ключевые технологии и приступить к строительству Международной научной лунной станции (МНЛС) - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, к 2028 году планируется завершить проект постройки МНЛС.