В армии США начали проводить испытания робопсов

Морская пехота США начала полевые испытания собак-роботов, которые помогают переносить тяжелые грузы и участвуют в проведении разведки. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Морская пехота тестирует новое поколение собак-роботов", - уточнили в сообщении.

В публикации отметили, что робопсы могут делать гораздо больше, чем выполнять команду "апорт". По мнению военных, они повысят безопасность солдат.

Собаки-роботы перевозят противотанковые установки. Устройство можно оснастить фронтальной видеокамерой или лазерами прицеливания.

Робопсы выполняют голосовые команды, бегают, достигая скорости до 16 км в час, преодолевают подъемы и справляются с отдачей от выстрела 21-мм ракеты.