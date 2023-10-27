Маск заявил о новой функции в X

Владелец соцсети X Илон Маск заявил, что пользователи смогут совершать аудио- и видеозвонки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Маск подчеркнул, что пользователям стала доступна ранняя версия видео- и аудиозвонков.

Таким образом он прокомментировал публикацию о том, как включить новую функцию.

Отмечается, что в данный момент функция доступна только для пользователей iOS. Уточняется, что эта опция будет включена по умолчанию. Пользователи смогут принимать звонки от владельцев тех аккаунтов, на которые они подписаны.

До этого стало известно, что Маск хочет заблокировать соцсеть X (бывший Twitter) в Европе.

До этого газета Politico писала, что Евросоюз начал расследование в отношении соцсети X с целью проверки факта распространения дезинформации по конфликту в Израиле.

Соцсети предстоит пройти проверку на соблюдение требования нового европейского законодательства о цифровых услугах, которое вступило в силу в августе 2023 года.