Xiaomi представила новый флагманский смартфон

Компания Xiaomi провела в Китае большую презентацию, где представила новые флагманские смартфоны 14-й серии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Equal Leaks.

Xiaomi 14 Pro получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц, разрешением QHD+, а также яркостью до 3000 нит. В свою очередь Xiaomi 14 может похвастаться 6,4-дюймовым экраном с меньшим разрешением, но теми же частотой развертки и яркостью.

Оба смартфона построены на процессоре Snapdragon 8 Gen3. При этом в 14 Pro оперативной памяти может быть от 12 до 16 ГБ, а в базовой модели от 8 до 16 ГБ. Модули постоянной памяти у девайсов одинаковые: от 256 ГБ до 1 ТБ.

Xiaomi 14 и 14 Pro получили основную камеру на 50 МП, а также ультраширокую и телеобъектив с таким же разрешением. Различается только апертура основных объективов: у Xiaomi 14 она статическая (f/1,6), а у 14 Pro - переменная (f/1,42-f/4,0).

Старшая модель имеет аккумулятор на 4880 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 120 Вт и беспроводной до 50 Вт. У младшей модели - батарея на 4610 мАч, проводная зарядка до 90 Вт и беспроводная до 50 Вт.

Xiaomi 14 и 14 Pro стали первыми смартфонами с фирменной операционной системой Hyper OS. Она представляет собой сильно оптимизированный Android, который занимает на смартфоне 8,75 ГБ.

Оба устройства уже доступны для предзаказа в Китае. Xiaomi 14 обойдется минимум в 4 тыс. юаней, а Xiaomi 14 Pro в 5 тыс. юаней.