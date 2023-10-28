Окончание поддержки Windows 10 назвали потенциальной катастрофой
Представители некоммерческой североамериканской организации "Группа исследования общественных интересов" (PIRG) попросили Microsoft продлить поддержку Windows 10.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание Windows Central.
В своем обращении активисты предложили американскому IT-гиганту не бросать Windows 10 после 2025 года. Осенью 2022-го стало известно, что Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в октябре 2025 года. Пользователям устаревшей ОС предложили обновиться до актуальной версии системы.
Специалисты PIRG сравнили прекращение поддержки Windows 10 с катастрофой. По их словам, после того как компания перестанет выпускать обновления, многие пользователи будут вынуждены приобрести новые девайсы - "произойдет самый большой скачок количества вышедших из строя компьютеров за всю историю". В конечном счете это ударит по бюджету пользователей и негативно повлияет на экологию.
В материале говорится, что требования актуальной Windows 11 слишком завышены, поэтому многие пользователи останутся без рабочей операционной системой после того, как сроки поддержки Windows 10 истекут. В Microsoft не прокомментировали обращение PIRG.
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