«Лаборатория Касперского» разработала нейроморфный чип

"Лаборатория Касперского" разработала чипы, моделирующие работу человеческого мозга с минимальными энергозатратами и высокой скоростью. Компания планирует использовать нейроморфные чипы для работы искусственного интеллекта, передает Day.Az.

Как рассказал руководитель отдела перспективных технологий "Лаборатории Касперского" Андрей Лаврентьев в интервью российским СМИ, сейчас искусственный интеллект работает в основном на графических чипах (GPU) с тензорными ядрами.

По словам топ-менеджера, у таких чипов есть не только преимущества, но и недостатки перед человеческим интеллектом. Поэтому компания начала разрабатывать нейроморфные чипы, максимально приближенные к показателям человеческого мозга.

Первое преимущество нейроморфного чипа перед GPU - меньшие энергозатраты при сохранении вычислительных мощностей. Лаврентьев рассказал, что чип "Касперского" потребляет 4 милливатта, в то время как GPU потребляет киловатты и мегаватты энергии.

"Нейроморфный чип выполняет вычисления в тысячи раз энергоэффективнее, чем GPU. С ним можно решать задачу того же дрона или робота, используя одну батарейку от часов", - добавил Лаврентьев.

Второе преимущество нового чипа - скорость: "Нейроморфный чип при использовании его с нейроморфной камерой сейчас может посчитать песчинки, которые падают в песочных часах, или капли дождя на стекле, когда он идет".

Как рассказывает представитель "Лаборатории Касперского", нейроморфный процессор в нейроморфной камере может обрабатывать 1250 кадров в секунду.

Одна из потенциальных областей применения такой функции - контроль трафика на дорогах. Однако для массового использования технологии нейроморфные камеры должны стать дешевле, чем сейчас.

В настоящий момент компания ведет поиск партнеров и клиентов для разработки пилотных проектов с использованием нейроморфных чипов, а также производителей микроэлектроники.