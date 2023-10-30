Стало известно, что Apple представит ночью 31 октября

В ночь на 31 октября состоится онлайн-презентация Apple, на которой будут представлены компьютеры iMac и MacBook Pro, а также новое поколение чипов M3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал 3DNews.

На презентации Scary Fast (пер. - пугающе быстро), будут анонсированы новые моноблоки iMac, актуальная модель которого с чипом Apple M1 вышла еще в 2021 году. По слухам, компьютер получит чип M3, благодаря чему новое поколение покажет значительный прирост производительности как по части CPU, так и GPU. Новинке также приписывают поддержку большего объема оперативной памяти и более емких SSD.

Вместе с тем на мероприятии покажут обновленные ноутбуки MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми экранами с чипами Apple M3 Pro и M3 Max. Модель c M3 Pro будет доступна в двух модификациях: с 12-ядерным CPU и 18-ядерным GPU, а также в версии с 14-ядерным CPU и 20-ядерным GPU. Ноутбук с чипом M3 Max предложит 16-ядерный процессор с 32-ядерным графическим ускорителем, тогда как более мощная модификация получит 40-ядерный GPU.

По слухам, компания Apple также представит обновленные аксессуары к своим компьютерам, включая мышь Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad и клавиатуру Magic Keyboard с портами USB Type-C.

Презентация Scary Fast состоится 31 октября в 3:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте Apple, на YouTube-канале компании и в приложении Apple TV.