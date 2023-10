Выход GTA VI для ПК может сорваться

Студия Rockstar представит новую часть серии GTA для ПК позже, чем для консолей. Об этом сообщает издание GAMINGbible, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты сослались на отчет инсайдера под ником Tez2. По словам его источников, в студии возникли проблемы с разработкой ПК-версии игры. Из-за неназванных багов релиз игры для компьютеров может сорваться: в этом случае Rockstar сначала выпустит GTA VI для консолей, а потом для ПК.

"В студии не хотят, чтобы выход самой ожидаемой игры для ПК закончился такой же ситуацией, как в случае со Star Wars Jedi Survivor или The Last of Us Part 1", - подчеркнул автор. Журналисты напомнили, что описанные тайтлы имели серьезные технические проблемы на старте, которые разработчикам пришлось исправлять с помощью патчей.

Потенциальную задержку выхода GTA VI для компьютеров Tez2 оценил в несколько месяцев. При этом пока нет информации даже об ориентировочных сроках выпуска игры. В августе 2022 года в Rockstar заявили, что разработка новой части серии идет полным ходом.

Актуальная игра серии - Grand Theft Auto V - вышла в сентябре 2013 года для консолей PlayStation и Xbox. Релиз игры для ПК состоялся в апреле 2015 года.