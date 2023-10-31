Windows 11 сократили до рекордных размеров

Энтузиасты выпустили сборку Windows 11, которая занимает всего три гигабайта на диске компьютера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа сослались на отчет создателя альтернативных сборок Windows Tiny под ником NTDEV, который анонсировал выход новой версии. По словам специалиста, ему удалось вырезать из актуальной операционной системы Microsoft "все лишнее" таким образом, что ISO-образ ОС стал весить всего два гигабайта. При этом Windows занимает на диске компьютера рекордные три гигабайта.

По словам авторов медиа, обычная версия Windows 11 занимает на диске компьютера около 17 гигабайт. Таким образом, энтузиасты нашли способ устанавливать ОС на слабые ПК с небольшим накопителем. Сборку с сокращенной версией Windows 11 NTDEV назвал Tiny3.

В материале говорится, что энтузиасту пришлось убрать из ОС большое количество функций. Так, в сборке отсутствует "Магазин компонентов Windows" (WinSxS), программа восстановления Recovery Agent, браузер Microsoft Edge, "Центр обновления Windows" и встроенный в операционную систему антивирус.