OnePlus в 2024 году выпустит умные часы

Компания OnePlus намерена в 2024 году представить фирменные умные часы с круглым циферблатом. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на инсайдера Макса Джамбора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В портфолио бренда уже есть две пары умных часов: OnePlus Watch, выходившие в 2021 году, и бюджетные OnePlus Nord Watch 2022 года. Однако в обоих случаях это были скорее фитнес-трекеры, которые не имеют полного функционала умных часов, таких как Apple Watch или Google Watch. Однако уже в 2024 году OnePlus намерена выпустить Watch 2 с круглым циферблатом, которые будут позиционироваться как полноценные умные часы.

По слухам, устройство получит дисплей с разрешением 466х466, а за производительность в нем будет отвечать фип Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 с энергоэффективным сопроцессором BES 2700. Ожидается, что часы получат поддержку функции Always On Display, жеста сжатия кулака, eSIM, а также смогут измерять уровень кислорода в крови, отслеживать показатели стресса, качества сна, тренировок и даже снимать ЭКГ.

Сколько будут стоить умные часы OnePlus, неизвестно. Первая модель предлагалась в свое время за $159.

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