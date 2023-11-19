Раскрыт дизайн блока камер в iPhone 16

Компания Apple почти завершила второй этап тестирования iPhone 16. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Маджин Бу, приложив изображение с возможным дизайном смартфона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, основные изменения в дизайне iPhone 16 будут заключаться в изменении блока камер. По данным Маджин Бу, во флагманском iPhone 16 Pro будет сразу шесть камер, две из которых будут задействованы для создания пространственных фото и видео для просмотра на гарнитуре Apple Vision Pro в 3D.

Опубликованный инсайдером рендер был использован для демонстрации потенциальных изменений в дизайне блока камер. Сам рендер, который впервые появился в сети еще весной 2024 года, является фанатским и не основан на каких-либо утечках.

Весной в сети также появилась дорожная карта с ключевыми изменениями в смартфонах Apple, которые произойдут вплоть до 2027 года. В документе говорится, что следующий iPhone получит во многом схожий с актуальной линейкой дизайн, тогда как iPhone 17 Pro предложит подэкранный сканер Face ID и маленький вырез под фронтальную камеру, как в современных Android-смартфонах.

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