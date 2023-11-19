Флагманский смартфон Xiaomi не попал в топ-30 лучших камерофонов

Флагманский смартфон Xiaomi 13T Pro прошел тестирование камеры специалистами DxOMark и получил 131 балл, что позволило ему занять 38-е место в общем рейтинге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон Xiaomi 13T Pro продемонстрировал хорошие результаты в фото- и видеосъемке при разных условиях освещения. Эксперты похвалили быструю работу автофокуса в видеорежиме, возможности камеры передавать детали изображения при съемке в помещении и на улице, а также эффективную систему работы с цифровыми шумами.

Вместе с тем камера Xiaomi 13T Pro имеет некоторые недочеты, такие как слабая детализация при съемке документов и артефакты на портретах, неточная цветопередача кожи и ночного режима.

Младшая модель в линейке, Xiaomi 13T, которая ранее побывала на тесте DxOMark, набрала на восемь баллов меньше и заняла 62-ю позицию. При этом флагманский Xiaomi 13T Pro уступил даже среднебюджетному Google Pixel 7a, который расположился на 33-й строчке рейтинга.

Лаборатория DxOMark является авторитетным источником в области оценки качества камер смартфонов. Однако в последнее время пользователи стали сомневаться в компетентности специалистов, так как по результатам тестов на вершине рейтинга оказывались устройства, которые не вызывали особого восторга у других экспертов.

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