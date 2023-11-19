Спрос на компьютеры падает по всему миру уже второй год

Объемы мировых поставок ПК сократились на 9% в третьем квартале 2023 года. Рынок ПК показывает снижение уже восьмой квартал подряд, говорится в исследовании аналитической компании Gartner,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общие поставки компьютеров в третьем квартале текущего года составили 64,3 млн единиц, что на 6,3 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Лидерство сохранила компания Lenovo, которая заняла 25,1% доли рынка и поставила 16,1 млн устройств. На втором месте расположилась американская HP с долей 21% и объемом поставок в количестве 13,5 млн компьютеров. Третье место заняла Dell с долей рынка 16,1% и объемом поставок 10,3 млн единиц.

Компания Apple показала самое резкое падение среди крупнейших производителей ПК: ее поставки за год сократились на 24% и составили 6,2 млн устройств при доле рынка в 9,7%. За ней следуют Asus и Acer с долями в 9,7 и 7,6% и поставками в количестве 4,8 и 4,3 млн компьютеров соответственно.

Аналитики Gartner прогнозируют, что рынок ПК скоро выйдет из спада и вырастит в 2024 году на 4,9%. Основными факторами роста называют предстоящий праздничный сезон и акции в ходе распродаж. Кроме того, корпоративный сектор простимулирует спрос на ПК из-за необходимости обновления своих устройств.

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