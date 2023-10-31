Microsoft запретила геймерам использовать неофициальные аксессуары

Компания Microsoft запретит использовать вместе с консолями и компьютерами неофициальные аксессуары. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы геймеров, которые столкнулись с проблемой неработающих аксессуаров. Оказалось, что при подключении сторонних контроллеров к ПК на Windows или Xbox может появиться ошибка 0x82d60002.

Кроме того, на экране появляется сообщение "Подключенный аксессуар не авторизован. Использование неавторизованных аксессуаров ухудшает ваши игровые возможности". В уведомлении говорится, что использование сторонних устройств будет заблокировано с 17 ноября 2023 года.

По информации авторов Windows Latest, Microsoft начала запрещать сторонние аксессуары в рамках поддержки программы лицензирования устройств. Согласно правилам, компьютеры и консоли будут поддерживать только те девайсы, производители которых получили одобрение и лицензию корпорации. По словам журналистов, сейчас к ним относятся Turtle Beach, Razer и другие компании.