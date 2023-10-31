В ЕС возмутились из-за одной из механик крупнейших соцсетей
Еврокомиссии (ЕК) стоит обратить внимание на противоречащую свободе слова практику ангажированной фильтрации контента на платформах соцсетей компаний Meta, X (бывший Twitter) и TikTok. Текст с соответствующим призывом в ЕК направила член Европарламента от Нидерландов Самира Рафаэла, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Нам стало известно об очень тревожной практике, когда крупные платформы социальных сетей, такие как Meta, X и TikTok, тайно скрывают определенные публикации и контент, которые они считают несовместимыми с их собственным мнением", - говорится в обращении евродепутата.
В контексте этой информации Рафаэла ссылается и на Закон о цифровых услугах ЕС, целью которого считается "создание более безопасного цифрового пространства, в котором будут защищены основные права всех пользователей цифровых услуг".
Таким образом, депутат задает ЕК вопросы о работе по борьбе с "теневым баном".
"Какой набор методов может разработать Комиссия в будущем для предотвращения "теневого бана" и других методов, направленных на снижение видимости определенных пользователей платформы, даже если они не нарушали правила поведения?" - спросила она.
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