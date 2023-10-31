Apple представила новые компьютеры

Корпорация Apple анонсировала новое поколение процессоров и компьютеров на презентации Scary Fast. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители IT-гиганта рассказали о трехнанометровых чипах M3. В линейку вошли модели M3, M3 Pro и M3 Max. В Apple подчеркнули, что их производительность выросла на 15-30 процентов по сравнению с M2. Также чипы M3 получили улушченные графические процессоры.

Новые процессоры получили ноутбуки MacBook Pro на 14 и 16 дюймов. Модели имеют до 128 гигабайт оперативной и до 8 терабайт встроенной памяти на SSD. В компании подчеркнули, что новые портативные компьютеры на M3 примерно в 11 раз быстрее, чем предыдущие MacBook Pro на базе процессоров Intel.

Также Apple анонсировала 24-дюймовый настольный компьютер iMac, который получил процессор M3. Модель поддерживает до 24 гигабайт оперативной и до 2 терабайт встроенной памяти.

Стоимость обновленного 14-дюймового MacBook Pro начинается от 1599 долларов, модели на 16 дюймов - 2499 долларов. Новый iMac оценили минимум в 1299 долларов. Продажи начнутся 7 ноября.