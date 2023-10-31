Возобновила работу соцсеть TikTok

В Азербайджане возобновлена деятельность TikTok.

Как сообщает во вторник Day.Az, в настоящее время нет ограничений на доступ к этой социальной сети.

Отметим, что во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября в Карабахе, доступ к социальной сети TikTok был ограничен.