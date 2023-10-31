https://news.day.az/hitech/1610923.html Возобновила работу соцсеть TikTok
Возобновила работу соцсеть TikTok
В Азербайджане возобновлена деятельность TikTok.
Как сообщает во вторник Day.Az, в настоящее время нет ограничений на доступ к этой социальной сети.
Отметим, что во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября в Карабахе, доступ к социальной сети TikTok был ограничен.
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