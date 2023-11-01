В секторе Газа были отключены все теле- и интернет-коммуникации

В секторе Газа полностью прекращена работа всех теле- и интернет-коммуникаций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу палестинской компании Paltel в социальной сети X (бывшей Twitter).

В заявлении Paltel говорится о полном прекращении предоставления всех коммуникационных и интернет-услуг в секторе Газа. Ранее восстановленная международная связь в настоящее время снова отключена.

В сообщении не раскрываются причины отключения связи.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Х (бывшая Twitter), ссылаясь на нарушения политики в отношении угроз насилия, заблокировала аккаунт ливанского шиитского движения "Хезболла".

До этого высокопоставленный источник в США заявил, что Соединенные Штаты оказали давление на власти Израиля, чтобы те восстановили связь в секторе Газа. По его словам, за отключением связи стояли власти еврейского государства. Израильские власти не объяснили американской стороне, почему отключили связь в Газе перед расширением наземных операций.