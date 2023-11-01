Apple предостерегла владельцев iPhone 15

Компания Apple признала, что в iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max при взаимодействии со встроенными в некоторые автомобили беспроводными зарядками выходят из строя чипы NFC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на письмо из корпоративной рассылки Apple.

Из письма Apple следует, что проблема затрагивает некоторые последние модели BMW и Toyota Supra. Неисправность, которую вызывает беспроводная зарядка этих автомобилей в NFC-чипе, компания называет временной. При этом в сообщении не уточняется причина, по которой неполадка возникает вообще.

Apple обещает исправить проблему обновлением программного обеспечения до конца 2023 года. До тех пор компания не рекомендует владельцам перечисленных автомобилей использовать смартфоны из серии iPhone 15 со встроенными в них зарядками.

Уже столкнувшимся с проблемой пользователям Apple рекомендует обратиться за помощью в ближайший авторизованный сервисный центр. Там специалисты попробуют перезапустить чип NFC при помощи Service Toolkit 2. Если неполадку не удастся исправить данным способом, iPhone заберут на ремонт.