В WhatsApp появилась новая функция

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для iOS появилась возможность создавать групповые звонки с участием до 31 пользователя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание WABetaInfo.

Новая версия WhatsApp имеет номер 23.21.72. Приложение доступно для скачивания из App Store только для участников бета-тестирования.

WABetaInfo пишет, что в мессенджере и раньше существовали групповые звонки на 32 аккаунта. Однако в прежнем исполнении функция позволяла инициатору созвона самостоятельно добавлять только 15 контактов.

"Новая функция WhatsApp значительно улучшает групповые вызовы, позволяя пользователям быстро объединяться с большим количеством собеседников всего парой нажатий, а также избавляя их от необходимости добавлять их в вызов позже", - пишет WABetaInfo.

Незадолго до этого аналогичная опция появилась и в бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.23.19.16.

WABetaInfo ожидает, что в ближайшее время обновленные групповые звонки появятся и в релизной версии мессенджера IT-корпорации Meta.