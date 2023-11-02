Обновление Windows 11 сломало игры

Геймеры пожаловались на обновление Windows 11 KB5031455, которое "сломало" игры на ПК. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, недавно Microsoft выпустила крупное обновление, в частности, содержащее поддержку Windows Copilot. Некоторые пользователи пожаловались, что не смогли установить апдейт. В ряде случаев обновление скачивалось на ПК, но установка завершалась с ошибкой.

Авторы отметили, что многие пользователи, которым все же удалось установить обновление, пожаловались на снижение производительности компьютера в играх. У некоторых владельцев ПК игры - в частности, Fortnite и Horizon Zero Dawn - перестали запускаться.

Журналисты Windows Latest установили KB5031455 и подтвердили, что производительность ПК снизилась. В этой связи специалисты не рекомендовали скачивать обновление и посоветовали пользователям дождаться исправления от Microsoft.