Маск считает ИИ потенциальной угрозой для человечества

Американский предприниматель, владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) является потенциальной угрозой существованию человечества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он рассказал агентству PA Media во время проводимого Великобританией международного саммита по безопасному использованию ИИ.

По словам Маска, человечество впервые за всю свою историю столкнулось с такой ситуацией, когда нечто становится умнее самого интеллектульного из людей. И нет уверенности в том, что этот процесс может быть контролируемым. Маск считает, что ИИ является экзистенциальным и потенциально наиболее актуальным риском. Он назвал искусственный интеллект обоюдоострым мечом, который можно использовать и во зло, и во благо.

Маск выразил мнение, что вероятность принесения искусственным интеллектом пользы составляет 80%, а вреда - 20%. Он призвал надеяться на лучшее, но при это готовиться к худшему.

Предприниматель заявил, что жесткое государственное регулирование новой технологии было бы неправильным и призвал создать независимую структуру, которая будет функционировать в качестве посредника между различными игроками в сфере ИИ и помогать им выработать общие правила развития и использования новой технологии.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ, которое использовало ее имя и изображение в рекламе без ее разрешения.