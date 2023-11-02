В Telegram появились новые функции

Мессенджер Telegram обновился до версии 10.2 и получил много новых возможностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, все они перечислены на официальном сайте проекта.

Одним из главный нововведений стали "Ответы 2.0". Эта опция позволяет цитировать выделенную часть сообщения, а не весь пост целиком. Также отныне цитируемая часть сообщения выделяется цветным фоном с различными паттернами.

Другой новой функцией стали "Цитаты в тексте сообщений". Она позволяет оформить любой текст в виде цитаты и добавить в сообщение несколько цитируемых фрагментов за раз.

"Настройки для ссылок" позволяют менять формат превью в сообщениях с гиперссылками. Например, можно расположить превью над или под текстом поста или выбрать размер фото в нем. Также появилась возможность выбирать из нескольких превью, если в сообщении больше одной ссылки.

Расширилась функциональность Stories. Теперь видеозаписи данного формата можно перематывать. При съемке фото или видео на селфи-камеру в этом режиме можно настроить тон и яркость подсветки экрана.

Добавились новые возможности кастомизации профиля для обладателей Premium-подписки. Теперь пользователи могут выбрать цвет или комбинацию из нескольких цветов для своего имени в чате.

"Это все нововведения на сегодня. Мы уже работаем над следующим обновлением", - написали в Telegram.