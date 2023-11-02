YouTube официально начал борьбу с блокировщиками рекламы

YouTube объявил о начале борьбы с сервисами для блокировки интернет-рекламы вроде AdBlock и теперь просит пользователей отключать подобные утилиты в браузере перед воспроизведением видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Verge.

Просьба об отключении блокировщика появляется в окне поверх плеера YouTube. В окне также предлагаются варианты "Продолжить просмотр видео с рекламой" и "Купить подписку YouTube Premium".

Главный менеджер по связям с общественностью YouTube Кристофер Лоутон в разговоре с The Verge сказал, что новая мера нужна, чтобы побудить большее число людей оформить платную подписку YouTube Premium. Из его слов следует, что уведомление с просьбой об отключении рекламы начало появляться у пользователей видеохостинга по всему миру.

Лоутон утверждает, что использование блокировщиков рекламы нарушает условия использования YouTube. По его словам, "реклама поддерживает разнообразную экосистему авторов по всему миру и позволяет миллиардам людей получать доступ к любимому контенту".

По данным The Verge, в тестовом режиме YouTube начал использовать дисклеймер о блокировщиках рекламы еще в июле 2023 года.