Названа самая популярная в мире версия Android

В октябре 2023 года на долю Android 13 приходилось 22,4% от всех пользователей мобильной ОС Google, что на тот момент делало ее самой популярной версией Android.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizChina, ссылаясь на данные Android Studio.

Второй по популярности версией является Android 11 - на эту ОС приходится 21,6% от всех пользователей. Тройку лидеров замыкает Android 10 с долей 16,1%. Четвертое и пятое места заняли Android 12 и Android 9 Pie с долями 15,8% и 10,5% соответственно.

Далее расположились Android 8 Oreo (7,3%), Android 7 Nougat (2,6%), Android 6 Marshmallow (1,9%) и Android 5 Lollipop (1,4%). Самой старой версий Android в статистике Android Studio является 4.4 KitKat c долей менее 1%.

Самая последняя версия мобильной ОС Google - Android 14 - не фигурирует в отчете, поскольку он вышел раньше ее релиза. Релиз Android 14 состоялся вместе с анонсом смартфонов из серии Google Pixel 8, 4 октября 2023 года.