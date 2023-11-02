Журналисты высмеяли новый компьютер Apple

Компания Apple провела презентацию Scary Fast, на которой представила компьютер iMac с новым процессором М3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в The Verge обратили внимание, что вместе с компьютером Apple не обновила фирменную беспроводную мышку Magic Mouse, и сочли это крайне досадным упущением.

The Verge пишет, что обычно вместе с новыми компьютерами Apple представляет и новую периферию для них. Однако в этот раз американский IT-гигант не стал обновлять аксессуары, что автоматически поставило покупателей новых iMac в неудобное положение. Дело в том, что Magic Mouse до сих пор используется разъем Lightning, в то время как остальные гаджеты Apple (смартфоны, планшеты, наушники) перешли на USB-С. Таким образом, владельцам iMac придется иметь на рабочем столе кабель Lightning только для зарядки мышки.

"Почему этот старый порт все еще существует в мире, где есть iPhone c USB-С?" - возмущается автор The Verge.

К тому же Magic Mouse необходимо обновление ради изменения эргономики. В частности, для смены расположения разъема для зарядки. Сейчас он находится снизу, поэтому во время зарядки мышка, как пишет The Verge, "продолжает оставаться беспомощной черепахой".