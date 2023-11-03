Apple Watch 10 получат долгожданную функцию для здоровья

В умные часы 2024 года компания Apple планирует добавить новые функции для здоровья. В частности, могут появиться датчик измерения артериального давления, а также детектор апноэ во сне. Об этом в своей новой заметке сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Гурмана, в Apple уже тестируют первую версию "новаторского" датчика артериального давления. Ожидается, что он появится в часах 2024 года и будет способен выявлять признаки гипертонии. Благодаря новому датчику, часы будут уведомлять пользователя о возросшем давлении. Сразу после этого гаджет предложит человеку сделать запись в специальном дневнике наблюдения, где нужно описывать свое состояние после каждого уведомления.

"Во избежание постановки неправильного диагноза, эта функция затем предложит пользователю поговорить со своим врачом или проверить артериальное давление с помощью традиционной манжеты, которая может обеспечить точные систолические и диастолические измерения", - пишет Гурман.

В 2024 году в Apple Watch также появится функция обнаружения апноэ во сне. Она будет использовать данные о сне и дыхании человека, чтобы оценить, есть ли у него это заболевание. В случае выявления признаков апноэ, часы предложат записаться на прием к врачу для более подробной диагностики и консультации.