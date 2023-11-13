ChatGPT научили составлять достоверные фишинговые письма

В будущем хакеры будут использовать искусственный интеллект (ИИ), который научат организовывать фишинговые атаки. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа сослались на отчет фирмы IBM Security Intelligence X-Force, специалисты которой изучили возможности генеративного ИИ при планировании фишинговых атак. Авторы исследования составили несколько фишинговых писем, некоторые из них были написаны чат-ботом ChatGPT.

Затем специалисты попросили участников исследования оценить качество мошеннических писем и назвать, какие из них показались наиболее достоверными. Как оказалось, большая часть респондентов проголосовала в пользу составленных живыми людьми писем, но "ИИ проиграл с небольшим отставанием".

Специалисты IBM Security Intelligence X-Force заявили, что ИИ составляет слишком большие тексты и делает акцент на теме письма, что не внушает человеку доверия. Однако эксперты отметили, что ChatGPT составил качественное фишинговое письмо за пять минут и пять запросов, тогда как человек потратил бы на это 16 часов.