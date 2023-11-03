Маск и Сунак поспорили об искусственном интеллекте и необходимости работать

Американский изобретатель Илон Маск и премьер-министр Великобритании поспорили об искусственном интеллекте (ИИ) и необходимости работать. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Telegraph.

Предприниматель выразил уверенность, что технологии ИИ освободят людей от обязательной работы. "Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения", - заявил он.

Сунак не согласился с Маском, отметив, что работа придает людям смысл. Встреча состоялась в Великобритании на глобальной конференции по вопросам искусственного интеллекта.

Изобретатель также призвал премьер-министра ввести налоговые льготы для британского бизнеса, чтобы стимулировать его к созданию новых инновационных компаний в сфере технологий.