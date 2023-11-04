Китай готовится выпускать человекоподобных роботов

Китай начинает активно осваивать еще одну нишу, в которой страна намерена претендовать на мировое лидерство - в обозримом будущем Китайская Народная Республика (КНР) готовится организовать выпуск человекоподобных роботов. Первые модели должны появиться уже к 2025 году, об этом свидетельствует план китайского Министерства промышленности и информационных технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой Bloomberg, в правительстве КНР намерены развивать молодые компании, действующие в сфере робототехники, задавать промышленные стандарты в этой нише, готовить кадры и углублять международное сотрудничество. После появления правительственного плана акции китайских компаний, занятых робототехникой, немедленно подорожали - технологическое соперничество с США теперь развернется еще в одной плоскости.

При этом Китай является первым в мире производителем электроники по объемам и в ближайшие два года рассчитывает добиться создания прорывных технологий, включая передовые сенсоры, механизмы управления движениями и модели взаимодействия машин и людей. Правительство поощряет использование искусственного интеллекта в робототехнике и призывает к новым исследованиям, направленным на создание совершенных конечностей - высокоподвижных рук и ног.

По имеющимся данным, Китай хочет, чтобы роботы-гуманоиды научились "думать", учиться и демонстрировать "инновационный подход" к 2027 году и намерен построить надежную цепочку поставок для поддержания их производства. Эксперты ожидают, что роботы-гуманоиды смогут все эффективнее выполнять задачи, ранее поручавшиеся людям - от покупки продуктов до работы в агрессивных средах. Многие американские компании уже представили рабочие прототипы. Например, Tesla разрабатывает модель Optimus, а Boston Dynamics работает над моделью Atlas, уже способной на весьма сложные движения - три года назад компания перешла в собственность Hyundai Motor Group за 1,1 млрд доларов. В текущем году 70 млн долларов на разработку гуманоидных роботов привлек еще один американский стартап - Figure.