Apple проиграла суд по делу о некачественных товарах

Лондонский суд отклонил иск Apple о блокировке рассмотрения претензий представляющего права потребителей юриста Джастина Гуттманна относительно деградирующих аккумуляторов iPhone. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гуттманн представляет интересы 24 млн пользователей iPhone в Великобритании. Юрист надеется отсудить у Apple компенсацию в размере $1,9 млрд. Группа истцов утверждает, что Apple умышленно скрывала от пользователей наличие изъянов в некоторых моделях iPhone, а также выпускала ПО, замедляющее работу устройств.

Apple пыталась оспорить иск, но Апелляционный суд Лондона по конкуренции не встал на сторону IT-корпорации. Суд разрешил продолжить рассмотрение дела, но попросил обвинение предоставить дополнительные детали относительно претензий.

Гуттманн заявил, что это решение является "важным шагом на пути к восстановлению справедливости в отношении потребителей". В Apple не дали новый комментарий, но сослались на свое предыдущее заявление по этому делу.

"Мы никогда не делали и не будем делать что-либо, чтобы намеренно сократить срок службы любого продукта Apple или ухудшить пользовательский опыт для стимулирования продаж", - заявили в Apple.