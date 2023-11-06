Рассекречена дата следующей презентации Samsung

Следующее мероприятие Galaxy Unpacked, на котором компания Samsung представит серию новых флагманов Galaxy S24, состоится 17 января 2024 года. Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на данные южнокорейского СМИ Biz SBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

GSMArena отмечает, что эти данные перекликаются с недавним заявлением другого инсайдера Ice Universe. По его информации, мероприятие пройдет 18 января. Журналисты считают, что оба источника наверняка правы, а разница в числах может быть вызвана разницей во времени в США и Южной Корее.

По слухам, внешне смартфоны Galaxy S24 будут мало отличаться от своих предшественников. С большой вероятностью новинки Samsung, как и iPhone 15 Pro и Pro Max, получат титановый корпус. При этом в сети появлялась информация еще и о том, что модель Galaxy S24 Ultra получит плоский экран, без скругленных краев.

Почти наверняка все модели из серии Galaxy S24 получат новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. На текущий момент этим чипом могут похвастаться только смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro.