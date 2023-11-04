Руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг попал в больницу после того, как во время тренировочного боя порвал крестообразную связку.

"Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел с операции по ее замене", - написал в пятницу Цукерберг на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он добавил, что готовился к бою MMA, который должен был пройти в начале следующего года, но теперь он будет отложен.

Ранее владелец Tesla и соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее, поэтому руководитель Meta предложил выбрать местом поединка дом руководителя Meta. Сам Цукерберг упрекнул Маска в "несерьезном отношении" к спорту и признал, что "пора двигаться дальше". Маск написал в X, что они могут организовать поединок после возвращения Цукерберга из отпуска.

Владелец Tesla и SpaceX вызвал руководителя Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент принадлежащей Маску соцсети X. Маск сообщал, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима", а также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения боя. Позднее министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что обсуждал с Маском "проведение благотворительной акции" за пределами Рима.