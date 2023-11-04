В Apple рассказали об успехе iPhone 15

Руководитель Apple Тим Кук заявил, что iPhone 15 оказался успешным в продаже. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре с журналистами Кук прокомментировал финансовый отчет за третий квартал 2023 года. "Если вы посмотрите на продажи iPhone 15 за этот период времени и сравните их с iPhone 14 за тот же период в квартале прошлого года, то увидите, что новые устройства показали себя лучше", - рассказал глава Apple.

Также Тим Кук подчеркнул, что премиальные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на некоторое время оказались в дефиците из-за высокого спроса. Однако продажи компьютеров Mac и планшетов iPad за указанный период снизились.