Раскрыта секретная функция iPhone

Девушка по имени Джейн раскрыла секретную функцию iPhone. На ролик, опубликованый в TikTok в конце октября, обратило внимание издание The Daily Dot 2 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джейн показала, что в iPhone есть опция, которая позволяет при помощи двойного и тройного касания по задней поверхности устройства активировать дополнительные команды.

Для активации опции, как рассказала авторша ролика, необходимо зайти в настройки iPhone, перейти в "Универсальный доступ", выбрать "Касания" в разделе "Опорно-двигательный аппарат", прокрутить страницу до самого низа и включить функцию под названием "Касание задней панели".

В ролике говорится, что далее необходимо нажать на "Двойное касание" или "Тройное касание" и выбрать нужную команду - например, быструю блокировку, увеличение или снижение громкости, включение камеры или снимок экрана.

"Это действительно работает", "Вероятно, не только я сейчас пытаюсь снять чехол, чтобы проверить это", - написали пользователи в комментариях. Другие комментаторы также отметили, что давно знали об этой функции. "Подключила эту опцию сразу, как купила iPhone", "Раньше у меня была подключена эта функция, но она стала раздражать, так как мой телефон был перегружен кучей случайных скриншотов", - написали владельцы iPhone.