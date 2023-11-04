Samsung возьмет пример с Apple

Samsung последует примеру Apple и оснастит свой флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra титановой рамкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает южнокорейский портал TheElec со ссылкой на источники.

Samsung Galaxy S24 Ultra станет первым смартфоном компании с титановой рамкой. В случае, если такое решение положительно скажется на восприятии устройства, Samsung намерена внедрять прочную металлическую рамку и в другие модели.

При этом в октябре некоторые инсайдеры заявляли, что вся линейка Galaxy S24, включая базовую модель, версии S24+ и S24 Ultra будет титановой. Теперь об использовании премиального материала говорится лишь в контексте старшей версии.

Согласно источнику TheElec, Samsung намерена произвести 15 млн титановых рамок, что совпадает с количеством отгруженных в 2023 году смартфонов Galaxy S23 Ultra. Это еще раз указывает на то, что титановый ободок получит лишь Ultra-версия предстоящих смартфонов. Причем, если внешняя часть рамки будет титановой, то внутренняя - алюминиевой.

В сентябре 2023 года компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 15, в которой флагманские модели получили титановые рамки. В октябре этот тренд повторила китайская Xiaomi, выпустившая специальную версию Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition. При этом базовые Xiaomi 14 и 14 Pro сохранили алюминиевые рамки.