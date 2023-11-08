Apple научила ноутбуки и компьютеры реагировать на воду

Apple выпустила macOS Sonoma 14.1, благодаря чему некоторые MacBook и iMac теперь могут детектировать жидкость в разъемах USB-С. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый модуль macOS называется liquiddetection. Из его описания следует, что он может определять наличие жидкости и признаки коррозии во всех разъемах USB-С. Аналогичная опция уже присутствует в iOS. На физическом уровне модуль представляет собой компонент внутри устройств, который краснеет при попадании на него влаги и передает необходимую информацию ОС.

В 9to5Mac пишут, что прежде всего данная система нужна самой Apple, чтобы сотрудники сервисных центров могли быстро определять, подвергался ли iMac или MacBook воздействию влаги. Исходя из этого, издание делает вывод, что Apple может не привязать новый модуль к системе уведомлений.

В свою очередь в iPhone и iPad механизм предупреждения реализован. В случае обнаружения жидкости в разъеме iOS рекомендует немедленно отключить смартфон или планшет от кабеля питания во избежание серьезных повреждений.

В 9to5Mac также обратили внимание на то, что сейчас неясно, в каких моделях iMac и MacBook установлены обсуждаемые сенсоры. Журналисты предполагают, что данная особенность характерна только для новых устройств под управлением процессоров из серии M3.