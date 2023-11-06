Названы сроки запуска мобильного приложения турецкой платежной системы

Турецкая платежная система "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) планирует в декабре запустить мобильное предложение "Turan App" в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend генеральный директор ООО "United Payment" Эдгар Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время компания ожидает получение лицензии в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах".

"После получения лицензии для осуществления деятельности в Азербайджан, мы планируем как можно скорее запустить денежные переводы из Азербайджана в Турцию. Как только мы получим лицензию, мы планируем запустить наше собственное мобильное приложение уже в декабре этого года", - подчеркнул он.

Отметим, что ежемесячные переводы в Азербайджан через турецкую платежную систему "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) составляют примерно 9,5 миллиона турецких лир. Turan стремится увеличить эту цифру до 10 миллионов лир в октябре и до 37,5 миллиона лир в месяц в 2024 году.

Платежная система Turan на данный момент насчитывает более 120 тысяч активных пользователей. Ежемесячно осуществляется более 700 тысяч транзакций.