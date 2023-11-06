Apple выпустит сразу 4 модели iPad

Компания Apple намерена в 2024 году обновить всю существующую линейку планшетов iPad.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своей рассылке Power On заявил журналист Bloomberg Марк Гурман.

В 2023 году Apple не выпустила ни единой модели iPad, что отрицательно повлияло на ее доходы в этом сегменте, которые упали в третьем квартале на 10%.

Apple намерена исправить ситуацию, представив в первой половине 2024 года iPad Pro с 11- и 13-дюймовыми OLED-экранами на базе новых чипов M3. Затем в течение года компания также обновит и другие планшеты, включая iPad mini, Air и базовую модель.

Последний резил iPad состоялся в октябре 2022 года - тогда были представлены iPad 10-го поколения и iPad Pro с чипами M2.

Кроме того, в 2024 году Apple обновит MacBook Air, Mac mini, базовые наушники AirPods и другие устройства. При этом обновленные флагманские AirPods Pro выйдут не раньше 2025 года.

Apple является лидером на рынке планшетов. Согласно данным IDC, по итогам первого квартала 2023 года доля iPad на рынке составляла 35,2%, Samsung - 23,1%, а Huawei - 6,6%.