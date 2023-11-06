Представлен новый бюджетный смартфон Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала новый бюджетный смартфон Poco C65.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это улучшенная версия модели Poco C55, которая вышла в начале этого года, сообщает портал GSMArena.

Poco C65 оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Он поддерживает технологию DC Dimming для уменьшения мерцания и имеет защиту глаз от вредного синего цвета, что подтверждает сертификация TUV Rheinland.

За фотовозможности смартфона отвечает основная камера с разрешением 50 Мп, дополненная макромодулем на 2 Мп. Спереди установлена селфи-камера на 8 Мп.

За производительность Poco C65 отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G85. Пользователям будут доступны две версии устройства в конфигурациях 6/128 и 8/256 ГБ.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт через порт USB-C, однако в комплекте с гаджетом идет ЗУ на 10 Вт. Также отмечается наличие 3,5-мм разъема для наушников и бокового сканера отпечатков пальцев.

Дата начала продаж Poco C65 пока не раскрывается. Известно, что смартфон поступит в продажу на онлайн-площадках по цене от $109.