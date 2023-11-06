iPhone 15 Pro расплавился изнутри

Из-за сильного нагрева новейший флагманский смартфон iPhone 15 Pro может сам себя расплавить изнутри.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об одном из таких случаев на форуме Reddit рассказал пользователь с юзернеймом Trulywenttospace.

Trulywenttospace рассказал свою историю 3 ноября 2023 года. По словам пользователя, в этот день он проснулся рано утром от запаха горящего пластика. Довольно быстро он понял, что источником является его новый iPhone 15 Pro.

Trulywenttospace считает, что смартфон медленно грелся и плавился на протяжении всей ночи. В комментариях он уточнил, что устройство при этом просто лежало рядом с ним на кровати и не было подключено к зарядке.

"Пошел в Apple Store в 10:00 утра, как только магазин открылся. Они [сотрудники магазина] заменили смартфон на месте и сказали, что никогда раньше с таким не сталкивались", - написал Trulywenttospace.

В подтверждение своих слов пользователь опубликовал две фотографии сломанного устройства. На нем видно, как экран iPhone обуглился с правой верхней стороны. Именно в этой части девайса располагается процессор A17 Pro.

Пост Trulywenttospace за пару дней набрал на Reddit около 5,5 тыс. лайков и более 700 комментариев.