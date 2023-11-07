iPhone 15 Pro не попал в топ-5 смартфонов с лучшими экранами

Эксперты DxOMark протестировали дисплей iPhone 15 Pro. Смартфон получил 149 баллов и занял шестую позицию в общем рейтинге, сообщает портал 4pda, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

iPhone 15 Pro оснащен экраном LTPO Super Retina XDR OLED диагональю 6,1 дюйма с разрешением 1179x2556 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.

Специалисты DxOMark отметили хорошую читаемость дисплея при различных условиях освещения, в том числе под открытым небом, насыщенную цветопередачу и эффективное управление производительностью.

Однако у дисплея также были обнаружены и недостатки, такие как низкий контраст при просмотре HDR10-контента, оранжевый оттенок кожи на некоторых снимках и низкая частота ШИМ.

По итогу тестирования эксперты DxOMark присудили iPhone 15 Pro 149 баллов. Столько же имеют iPhone 15 Pro Max, 14 Pro и 14 Pro Max. При этом флагманские смартфоны Apple уступают Honor Magic5 Pro, Samsung Galaxy Z Fold5, Google Pixel 8 Pro и даже базовому Pixel 8, стоимость которого составляет $700. В то же время iPhone 15 Pro предлагается по цене от $1 тыс.