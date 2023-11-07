Nvidia представит супер-видеокарты

Nvidia намерена представить сразу несколько моделей видеокарт GeForce RTX 40 SUPER на январской выставке потребительской электроники CES 2024.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на инсайдера @kopite7kimi.

Согласно источнику, Nvidia зарезервировала три зала для проведения презентации на CES 2024, но не уточнила, в каком формате она будет проходить. Возможно, компания ограничится онлайн-трансляцией или коротким видео-роликом, в котором представит новые модели видеокарт.

По слухам, в линейке GeForce RTX 40 SUPER будет две или три видеокарты. Самая мощная из них, GeForce RTX 4080 SUPER, получит разблокированный чип AD103 с 10240 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR6X. Следующая по производительности, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, будет иметь 8448 ядер CUDA и 16 ГБ видеопамяти. Самая доступная видеокарта, GeForce RTX 4070 SUPER, предложит 7168 ядер CUDA и 12 ГБ видеопамяти.

При этом, как утверждают инсайдеры, Nvidia может использовать разные типы графических процессоров для производства RTX 4070 SUPER, а также повысить ее энергопотребление на 20 Вт по сравнению с оригинальной RTX 4070.

Цена предстоящих новинок пока не раскрывается.