Samsung сделает упор на ИИ

Samsung намерена вернуть себе лидерство на рынке смартфонов премиум-класса, которое сейчас принадлежит Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, для этого компания планирует выпустить в январе 2024 года новую серию Galaxy S24, которая будет оснащена инновационным искусственным интеллектом (ИИ), сообщает The Korea Daily.

Согласно источнику, Samsung намерена выпустить около 35 млн смартфонов Galaxy S24, что на 13% больше, чем цель по поставкам серии Galaxy S23, которая составляла около 31 млн единиц. В первой половине 2023 года среди 10 самых продаваемых в мире моделей смартфонов был только один флагман Samsung - Galaxy S23 Ultra, который занял 6 место, тогда как Apple заняла 5 из 10 позиций.

Samsung надеется, что Galaxy S24 сможет изменить ситуацию. Ключевой особенностью новой серии будет ИИ, который позволит смартфонам создавать новый контент, адаптироваться к предпочтениям пользователей и обучаться на их данных. Причем для использования этих функций не обязательно будет иметь доступ к сети - все процессы будут автономными.

О подобном ранее заявлял авторитетный инсайдер Ice Universe. По его словам, Samsung вкладывает почти все свои усилия в разработку программного обеспечения нового ИИ для Galaxy S24, который станет крупнейшей инновацией в истории смартфонов Samsung по части искусственного интеллекта.