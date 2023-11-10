Раскрыто будущее часов Apple

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко раскрыл, какими окажутся умные часы Apple нового поколения. Об этом аналитик сообщил в своем блоге на Medium, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, в 2024 году Apple не рассчитывает добавить в свои смарт-часы много новых функций. Мин-Чи Ко отметил, что своим сообщением отвечает тем пользователям, которые назвали вышедшие осенью часы Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 скучными.

Специалист также подчеркнул, что запланированные на 2024 и 2025 годы часы не дадут пользователям "значительного инновационного опыта". Так, в носимых устройствах не окажется функции мониторинга уровня глюкозы в крови, о которой рассказывали инсайдеры. Будущие девайсы могут получить обновленный дизайн и новые ремешки, но серьезных апдейтов не ожидается.

Мин-Чи Ко спрогнозировал, что поставки умных часов Apple в 2023 году снизятся на 15 процентов - до 36-38 миллионов единиц. Также Ко отметил, что Apple Watch - "классический пример продукта, добившегося успеха благодаря репозиционированию".